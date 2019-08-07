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Житель Бельгии случайно приобрел картину Рембрандта за €500
7.8.2019 18:45
Фото: nytimes.com
Сделка была совершена несколько лет назад, когда житель Льежа решил выручить случайного знакомого и приобрел у него старинную картину. Мужчина, остро нуждавшийся в деньгах, продал ее всего лишь за пять сотен евро.
Не так давно выяснилось, что приобретенный совершенно спонтанно раритет может оказаться подлинником Рембрандта.
Как пишет газета The Brussels Times, несколько лет назад житель бельгийского города Льежа откликнулся на просьбу случайного знакомого и приобрел у него картину за пятьсот евро. Спустя некоторое время один из знакомых порекомендовал обладателю раритета проконсультироваться у специалистов. Эксперты пришли к выводу, что фрагмент может являться подлинным творением Рембрандта.
Примерная стоимость произведения искусства может превысить тридцать миллионов евро. Осчастливленный бельгиец уже выставил его на продажу, строя планы о том, как вложит деньги в любимый футбольный клуб, отмечает газета.
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