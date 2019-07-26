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В Швейцарии найдено захоронение кельтской принцессы


11:05
В Швейцарии найдено захоронение кельтской принцессыФото: livejournal.com

Женщина скончалась более двух тысяч лет назад, полагают исследователи.

По мнению ученых, речь идет о представительнице местной знати эпохи позднего железного века, которая умерла примерно в сорокалетнем возрасте.

Как сообщает Live Science, находка была сделана еще в 2017 году, когда были начаты работы по строительству школьного комплекса. Но рассказать о захоронении швейцарские специалисты решили лишь сейчас, когда уже исследовали погребение.

По словам археологов, гроб женщины был выдолблен в стволе срубленного дерева, кора которого прекрасно сохранилась до наших дней. На покойной женщине ученые обнаружили красивые платье и шаль из шерсти, а также плащ из овчины. На принцессе было найдено искусно выполненное ожерелье, в состав которого входили бусины из янтаря и стекла. Застежка этого украшения выполнена таким образом, что можно было изменять форму, чтобы две разные подвески можно было носить по отдельности или даже в виде броши.

Ученые, проведя анализ костей и зубов женщины, установили, что она весьма любила сладкие и крахмалосодержащие продукты и при этом была очень далека от физического труда. Учитывая это, историки сделали выводы о высоком социальном статусе покойной.

Женщина была погребена неподалеку от захоронения воина, которое было найдено еще в 1903 году. Кельт, похороненный с мечом, щитом и копьем, вполне мог быть знаком с принцессой - они скончались в одно и то же десятилетие, отмечают швейцарские археологи.

Автор: Злата Богатова

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