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Посольство США на Украине отреагировало на визит Путина в Крым
12.8.2019 23:38
Фото: smi2.net
Американские дипломаты с осуждением отозвались на приезд главы российского государства Владимира Путина в Крым.
Напомним, глава РФ посетил байк-шоу "Ночных волков" на полуострове, приехав туда на мотоцикле "Урал".
Как стало известно, посольство Соединенных Штатов на Украине с осуждением отреагировало на недавнюю поездку главы РФ Владимира Путина в Крым. На официальной странице посольства в твиттере появилось сообщение, в котором представители Госдепа выражают поддержку позиции киевских властей и расценивают случившееся как "неприемлемое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины".
В сообщении американской дипмиссии подчеркивается, что они совместно с украинским народом выступают против агрессии Москвы.
Напомним, ранее российский лидер Владимир Путин прибыл на байк-шоу "Ночных волков" в Крыму, приехав на мотоцикле "Урал" в сопровождении Александра "Хирурга" Залдостанова, который возглавляет байкерскую организацию. Президент, поприветствовав мотоциклистов, поздравил их сообщество с юбилеем, после чего отметил важность идеи, способной сплотить единомышленников.
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