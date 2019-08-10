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Путин приехал на байк-шоу «Ночных волков» в Крыму на мотоцикле
10.8.2019 20:56
Фото: kapital-rus.ru
Глава РФ Владимир Путин прибыл на байк-шоу "Ночных волков" на мотоцикле "Урал".
По данным российских СМИ, президента сопровождал Александр "Хирург" Залдостанов, являющийся лидером организации байкеров.
Глава российского государства Владимир Путин, поприветствовав мотоциклистов, поздравил их сообщество с юбилеем. Президент при этом отметив важность идеи, способной сплотить единомышленников. На площадку, где проводились мероприятия по случаю десятилетием проведения байк-шоу в Крыму, российский лидер прибыл на мотоцикле "Урал". Поднявшись на сцену, президент обратился к мотоциклистам.
Собравшиеся в Крыму байкеры в ответ байкеры поблагодарили российского лидера за поддержку и теплые слова. Мотоциклисты преподнесли Путину в дар головной убор в виде вязаной шапочки, а также фильм, который был создан ими во время одного из прошлогодних шоу. Картина "Русский реактор" посвящена президенту, напоминает РИА Новости.
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