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В Росгвардии открестились от бойца, ударившего участницу митинга
12.8.2019 13:53
Фото: кадр видео с youtube.com
Как передает радиостанция "Говорит Москва", цитируя заявление силового ведомства, представитель правоохранительных органов, запечатленный на фото- и видеоматериалах, сотрудником Росгвардии не является. Ранее в Сети широко разошлись кадры, на которых во время задержания бьют в живот девушку. ЧП случилось во время задержания одной из участниц недавнего митинга в Москве.
Судя по опубликованным материалам, два человека в защитных шлемах и форме задерживают молодую женщину. У одного из силовиков в этот момент упала резиновая дубинка, сразу после чего он нанес девушке удар кулаком в живот. В ведомстве отметили, что и напарник, помогавший проводить задержание девушки, не имеет никакого отношения к Росгвардии.
Очередная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов состоялась на столичном проспекте Академика Сахарова 10 августа. Организаторы согласовали с властями Москвы количество участников в 100 тысяч человек. Согласно официальным данным, акция собрала в пять раз меньше - около 20 тысяч митингующих, хотя волонтерский проект "Белый счетчик" информирует о том, что число оказалось рекордным, составив около 60 тысяч человек.
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