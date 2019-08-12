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В Росгвардии открестились от бойца, ударившего участницу митинга


12.8.2019 13:53
В Росгвардии открестились от бойца, ударившего участницу митингаФото: кадр видео с youtube.com

Как передает радиостанция "Говорит Москва", цитируя заявление силового ведомства, представитель правоохранительных органов, запечатленный на фото- и видеоматериалах, сотрудником Росгвардии не является. Ранее в Сети широко разошлись кадры, на которых во время задержания бьют в живот девушку. ЧП случилось во время задержания одной из участниц недавнего митинга в Москве.

Судя по опубликованным материалам, два человека в защитных шлемах и форме задерживают молодую женщину. У одного из силовиков в этот момент упала резиновая дубинка, сразу после чего он нанес девушке удар кулаком в живот. В ведомстве отметили, что и напарник, помогавший проводить задержание девушки, не имеет никакого отношения к Росгвардии.

Очередная акция в поддержку незарегистрированных кандидатов состоялась на столичном проспекте Академика Сахарова 10 августа. Организаторы согласовали с властями Москвы количество участников в 100 тысяч человек. Согласно официальным данным, акция собрала в пять раз меньше - около 20 тысяч митингующих, хотя волонтерский проект "Белый счетчик" информирует о том, что число оказалось рекордным, составив около 60 тысяч человек.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 190

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