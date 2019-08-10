Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Подмосковье с дворника взыскали около двух миллиардов рублей задолженности

11:54

Фото: chaiknet.ru



Некоторое время назад женщина пыталась устроиться на работу в качестве курьера, рассказывает портал "Воскресенские деловые вести".



После собеседования от нее потребовали оставить подпись на неких документах, которые, как выяснилось позже, она внимательно не прочитала. В результате и возникла пугающе большая задолженность.



Спустя несколько лет оказалось, что сегодняшний дворник, необдуманно подписав предложенные ей в том компании бумаги, становилась учредителем и директором организации. Впоследствии она якобы взяла в банке тридцать два миллиона долларов, а потом обанкротилась.



В 2016 году дело рассматривал столичный Дорогомиловский суд, который обязал женщину выплачивать долг в размере 1,82 миллиарда рублей. Кроме того, с нее взыскивается 127,4 миллиона рублей исполнительного сбора. Долг в настоящее время пытается получить Агентство по страхованию вкладов, отмечает портал.



Согласно судебному вердикту, половина заработной платы должницы в размере 15 тысяч рублей будет уходить на погашение. При таком режиме всю сумму она сможет возместить примерно через 259 тысячи лет.



Автор: Злата Богатова

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