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В Подмосковье с дворника взыскали около двух миллиардов рублей задолженности
11:54
Фото: chaiknet.ru
Некоторое время назад женщина пыталась устроиться на работу в качестве курьера, рассказывает портал "Воскресенские деловые вести".
После собеседования от нее потребовали оставить подпись на неких документах, которые, как выяснилось позже, она внимательно не прочитала. В результате и возникла пугающе большая задолженность.
Спустя несколько лет оказалось, что сегодняшний дворник, необдуманно подписав предложенные ей в том компании бумаги, становилась учредителем и директором организации. Впоследствии она якобы взяла в банке тридцать два миллиона долларов, а потом обанкротилась.
В 2016 году дело рассматривал столичный Дорогомиловский суд, который обязал женщину выплачивать долг в размере 1,82 миллиарда рублей. Кроме того, с нее взыскивается 127,4 миллиона рублей исполнительного сбора. Долг в настоящее время пытается получить Агентство по страхованию вкладов, отмечает портал.
Согласно судебному вердикту, половина заработной платы должницы в размере 15 тысяч рублей будет уходить на погашение. При таком режиме всю сумму она сможет возместить примерно через 259 тысячи лет.
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