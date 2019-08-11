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ООН не собирается эвакуировать свою миссию после гибели трех сотрудников в Ливии
11.8.2019 11:33
Фото: 24.kz
Как подчеркнули в организации, оказание помощи ливийскому народу будет продолжаться, несмотря на трагическую гибель сотрудников миссии.
Ранее стало известно о смерти пострадавшего - число жертв инцидента возросло до трех.
Как передает ТАСС, несмотря на гибель ее сотрудников, Организация Объединенных Наций не будет эвакуировать свою миссию из Ливии. По словам помощника генсека ООН по Африке Бинту Кейта, выступившего на экстренном заседании Совбеза, народу этой страны будут продолжать оказывать помощь.
ЧП, жертвами которого стали трое сотрудников ООН, еще трое пострадали, произошло в ливийском Бенгази, где была подорвана машина миссии. Два человека скончались на месте, еще один - позже, в больнице.
По данным агентства Reuters, сдетонировало прикрепленное к автомобилю самодельное взрывное устройство. Трагедия случилась, когда население Бенгази готовилось к празднику Ид аль-Адха. Взрыв прогремел на территории, подконтрольной командующему Ливийской национальной армией фельдмаршалу Халифе Хафтару.
Прокомментировав трагическое происшествие, Бинту Кейта подчеркнула, что случившееся свидетельствует о том, насколько опасны террористы, и говорит о невозможности эффективного контроля, когда в стране нет "единого правительства, военных или полицейских сил".
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