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Экстремал из ФРГ установил мировой рекорд, пройдя 1 км по натянутому над центром Перми канату
11.8.2019 02:20
Фото: day.az
В Перми известный германский канатоходец Фриди Кюне прошел на высоте около сорока метров от драматического театра "Театр" до здания краевого Заксобрания - над эспланадой в самом центре прикамской столицы.
Общая продолжительности пути составила 955 метров.
Кюне преодолел путь примерно за час, периодически останавливаясь, чтобы показать разнообразные трюки. Немецкий экстремал, в частности, стоял над городом на одной ноге, аплодировал пятками, а также подтягивался на тросе и разбрасывал блестки с высоты на многочисленных зрителей. Примерно в середине пути Кюне даже смог станцевать на канате танец "Макарена".
Как экстремал признался позже, наиболее трудными для него были последние десять метров - этот участок потребовал очень много напряжения. Вместе с тем, Кюне отметил, что это были незабываемые, прекрасные и уникальные мгновения.
В прошлом Кюне уже установил два мировых рекордов за самый продолжительный хайлайн - он преодолел 1900 метров со страховкой и 110 метров без нее. Осенью 2017 года немец преодолел 110-метровый путь в ущелье Вердон, расположенном на юге Франции. Трос был натянут на 200-метрвой высоте.
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