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Петербургского учителя обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней


11.8.2019 01:27
Петербургского учителя обвиняют в изнасиловании несовершеннолетнейФото: vk.com

Мужчина задержан и уже в полном объеме признал свою вину, передает ТАСС.

Суд вынес решение об аресте школьного учителя, который обвиняется в целом ряде преступлений сексуального характера.

Мужчина 1978 года рождения, работавший учителем в одной из школ Северной столицы, ранее был задержан по подозрению в совершении нескольких преступлений сексуального характера. в отношении несовершеннолетней. Позже стало известно об аресте педагога.

Как сообщили в региональном главке СКР, учителю уже предъявили обвинение, по решению суда он взят под стражу.

По версии следствия, преступления совершались в период с 2011 года по 2012 год, когда педагог находился в одном из домов по Октябрьской набережной. Мужчина не раз совершал в отношении малолетней 1998 года рождения насильственные сексуальные действия, включая изнасилование. Свою вину педагог уже признал полностью.

Автор: Злата Богатова

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