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Пользователей Сети насмешило видео с купающейся в платье Савченко


00:40
Пользователей Сети насмешило видео с купающейся в платье СавченкоФото: РЕН ТВ

Интернет-пользователи бурно обсуждают публикации бывшего депутата Рады Надежды Савченко, где она запечатлена на отдыхе в Латвии.

В фейсбуке экс-политика появились две фотосессии, где Савченко можно увидеть в длинном зеленом платье с разрезом.

Кадры, где Савченко, прогуливающаяся вдоль балтийского побережья, заходит в море в платье, а потом уплывает вдаль, в Сети вызвали бурю эмоций. Сама экс-депутат написала, что летнее Балтийское море летом можно сравнить с зимним Черным. По словам Савченко, холодная вода наполняет ее силой.

Пользователи, язвительно обсуждая кадры, начали сравнивать бывшего парламентария с Ассоль. Героиня уже не та, и "алых парусов не видно", в частности, отметил Попроцький Микола. Другие комментаторы предположили, что Савченко не привела себя в форму, поэтому вынуждена купаться в пальто.

Нашлись и те, кто предположил, что бывшая депутат настолько "обнищала с этой политикой", что теперь "как цыгане, одновременно стирает и моется".

Автор: Злата Богатова

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