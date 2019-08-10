|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Пользователей Сети насмешило видео с купающейся в платье Савченко
00:40
Фото: РЕН ТВ
Интернет-пользователи бурно обсуждают публикации бывшего депутата Рады Надежды Савченко, где она запечатлена на отдыхе в Латвии.
В фейсбуке экс-политика появились две фотосессии, где Савченко можно увидеть в длинном зеленом платье с разрезом.
Кадры, где Савченко, прогуливающаяся вдоль балтийского побережья, заходит в море в платье, а потом уплывает вдаль, в Сети вызвали бурю эмоций. Сама экс-депутат написала, что летнее Балтийское море летом можно сравнить с зимним Черным. По словам Савченко, холодная вода наполняет ее силой.
Пользователи, язвительно обсуждая кадры, начали сравнивать бывшего парламентария с Ассоль. Героиня уже не та, и "алых парусов не видно", в частности, отметил Попроцький Микола. Другие комментаторы предположили, что Савченко не привела себя в форму, поэтому вынуждена купаться в пальто.
Нашлись и те, кто предположил, что бывшая депутат настолько "обнищала с этой политикой", что теперь "как цыгане, одновременно стирает и моется".
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|