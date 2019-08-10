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Под Тамбовом столкнулись два микроавтобуса: погибли пять человек


10.8.2019 13:15
Под Тамбовом столкнулись два микроавтобуса: погибли пять человекФото: ГУ МЧС по Тамбовской области

Пять человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия, случившегося сегодня ранним утром на территории Тамбовской области, передает ТАСС. Ранения получили не менее восьми человек.

Следственные органы региона приняли решение о возбуждении уголовного дела.

Представители регионального ГУ МВД сообщили, что смертельная авария случилась около 05:45 по московскому времени на трассе Тамбов - Воронеж, где столкнулись микроавтобусы Citroen и Fiat Ducato. В ведомстве пояснили, что микроавтобусы, попавшие в аварию в окрестностях населенного пункта Шульгино, не являлись рейсовыми. Пострадавших после аварии доставили в больницу Архиепископа Луки.

Согласно предварительным выводам специалистов, на 139-м километре трассы водитель Citroen допустил выезд на встречную полосу. По факту ЧП начато расследование в рамках уголовного дела.

Автор: Злата Богатова

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