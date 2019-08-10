|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Участники «Би-2» презентовали альбом супергруппы «Куртки Кобейна»
10.8.2019 12:43
Фото: interra.fm
Среди музыкантов, задействованных в этом проекте, были такие известные исполнители, как Диана Арбенина, группа Brainstorm и целый ряд других.
О том, как создавался альбом, со ссылкой на гитариста и автора песен коллектива "Би-2" Шуру рассказывает ТАСС.
По словам музыканта, в записи приняли участие "много артистов, и было огромное поле для экспериментов". Шура Би-2, продюсировавший этот проект, признался, что ему и его коллегам результат нравится.
Альбом включает в себя одиннадцать треков, созданных в различных направлениях, в том числе, рок-н-ролл, электроника и даже хип-хоп. В качестве авторов композиций выступали "Би-2", Олег Чехов, Диана Арбенина и Михаил Карасев, который также сотрудничает с рок-проектом "Нечетный воин". Обложку альбома оформляла специально приглашенная художница Елена Шейдлина.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|