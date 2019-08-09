Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Сирии пропал лидер движения против рабства Олег Мельников

9.8.2019 21:00

Фото: anna-news.info



Информацию об исчезновении Олега Мельникова, пропавшего во время поездки в Сирию, прокомментировала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.



Как заявила пресс-секретарь ведомства, Москва сейчас активно выясняет обстоятельства случившегося.



По данным агентства "Интерфакс", во время поездки в САР пропал Олег Мельников, являющийся руководителем движения против рабства "Альтернатива". Как заявила пресс-секретарь российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, в Москве уже ведется работа. Вскоре после того, как появились сведения об исчезновении россиянина, были запрошены сирийские власти, подчеркнула представительница министерства.



Как сообщали ранее коллеги Мельникова, он пропал, когда намеревался посетить в приграничные районы Большого Идлиба в составе группы правозащитников. В условленное время ни лидер движения "Альтернатива", ни его попутчики на связь не вышли. Судьба и местонахождение Олега Мельникова и других членов группы на данный момент остаются неизвестными.



Автор: Злата Богатова

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