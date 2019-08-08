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Полиция задержала водителя автобуса, попавшего в ДТП под Новороссийском
8.8.2019 21:34
Фото: anapa-ch.ru
Как заявили представители СУ СКР по Краснодарскому краю, виновником крупной аварии, в которой погибли женщина и двое детей, а также пострадали десятки человек, может оказаться 41-летний водитель пассажирского автобуса. Мужчина задержан.
По данным ведомства, в рамках расследования уголовного дела смертельном ДТП на автодороге "Новороссийск-Керчь", где столкнулись автомобиль Volkswagen Touareg и автобус, задержан водитель последнего. Следствие намерено в ближайшее время просить суд об аресте подозреваемого.
Установлено, что экскурсионный автобус принадлежит лечебно-профилактическому санаторию "Эллада". В прошлом он уже не раз доставлял туда отдыхающих, и все происходило без аварий. По версии следствия, на этот раз водитель во время пути мог существенно превысить скорость.
Проезжая около населенного пункта Верхнебаканский, который расположен неподалеку от Новороссийска, водитель автобуса не уступил дорогу машине Volkswagen Touareg, имеввшей в тот момент преимущество. После столкновения удара оба транспортных средства, перевернувшись, упали с обрыва.
Жертвами страшной аварии стали три человека, находившиеся в машине. Женщина и двое детей погибли на месте от полученных травм, еще одного ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. Среди тех, кто ехал в автобусе, травмы получили сорок четыре человека, сейчас им оказывается медицинская помощь в медицинских учреждениях Новороссийска и края.
В рамках расследования оперативники уже провели изъятие документов в санатории "Эллада".
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