Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Названа зарплата космонавтов в России

8.8.2019 20:53

Фото: informing.ru



Как пишут "Известия", оклад отечественных покорителей космического пространства составляет 63,8 тысячи рублей, а у инструктора-космонавта — 88,45 тысячи рублей.



Размер оклад кандидата в космонавты — 60,9 тысячи рублей, сообщает газета.



"Известия" цитируют "Положение о материальном обеспечении космонавтов", согласно которому рассчитывается заработок российских покорителей космоса. В частности, оклад космонавта составляет 63,8 тысячи рублей, а у инструктора-космонавта — 88,45 тысячи рублей. Предусмотрены ежемесячные надбавки в размере до 25% оклада, а также тринадцатая зарплата и дополнительные выплаты за выслугу лет.



Уточняется, что заработная плата возрастает, согласно количеству космических экспедиций. Так, после трех полетов и более полетов в космос, помимо единовременного денежного вознаграждения начинают вплоть до пенсии выплачивать ежемесячную надбавку в размере до 120%.



Говоря о размере платы за полет, представители "Роскосмоса" конкретных цифр озвучивать не стали, но заявили, что заработная плата наших космонавтов в этом случае сопоставима с доходами американских астронавтов из NASA и их коллег из других космических агентств.



На сегодняшний день в отряде насчитывается двадцать пять человек, являющихся сотрудниками ФГБУ "НИИЦ подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина".



Автор: Злата Богатова

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