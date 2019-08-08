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Названа зарплата космонавтов в России
8.8.2019 20:53
Фото: informing.ru
Как пишут "Известия", оклад отечественных покорителей космического пространства составляет 63,8 тысячи рублей, а у инструктора-космонавта — 88,45 тысячи рублей.
Размер оклад кандидата в космонавты — 60,9 тысячи рублей, сообщает газета.
"Известия" цитируют "Положение о материальном обеспечении космонавтов", согласно которому рассчитывается заработок российских покорителей космоса. В частности, оклад космонавта составляет 63,8 тысячи рублей, а у инструктора-космонавта — 88,45 тысячи рублей. Предусмотрены ежемесячные надбавки в размере до 25% оклада, а также тринадцатая зарплата и дополнительные выплаты за выслугу лет.
Уточняется, что заработная плата возрастает, согласно количеству космических экспедиций. Так, после трех полетов и более полетов в космос, помимо единовременного денежного вознаграждения начинают вплоть до пенсии выплачивать ежемесячную надбавку в размере до 120%.
Говоря о размере платы за полет, представители "Роскосмоса" конкретных цифр озвучивать не стали, но заявили, что заработная плата наших космонавтов в этом случае сопоставима с доходами американских астронавтов из NASA и их коллег из других космических агентств.
На сегодняшний день в отряде насчитывается двадцать пять человек, являющихся сотрудниками ФГБУ "НИИЦ подготовки космонавтов им. Ю.А. Гагарина".
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