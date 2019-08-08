|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Кузбассе утонули две женщины и двое детей
8.8.2019 14:04
Фото: livejournal.com
К настоящему времени удалось найти тела трех погибших.
Поиски утонувшей девочки были приостановлены на ночь, заявили представители регионального СУ СКР.
Как стало известно, жертвами трагедии стали две женщины и двое детей одной из них. Компания из пяти человек отдыхала на "диком" пляже в Кемеровском районе, передает агентство "Интерфакс-Сибирь". Спасатели после наступления светлого времени суток продолжили поиски погибшей девочки, которая вместе с матерью, сестрой и их знакомой утонула в реке Томь.
Следователи, приступив к проверке, предварительно установили, что в месте ЧП не было установлено каких-либо знаков, запрещающих купание.
Предположительно, трое детей находились в воде и начали тонуть. Женщины бросились к ним на помощь, но не смогли спасти и погибли сами. Лишь одну девочку вытащили из воды находившиеся неподалеку рыбаки. Ребенка доставили в больницу.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|