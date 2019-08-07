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Россиян нет среди пострадавших при взрыве в Кабуле


7.8.2019 21:26
Россиян нет среди пострадавших при взрыве в КабулеФото: v360nigeria.com

Как сообщает посольство РФ в Афганистане, сограждан среди пострадавших в результате сегодняшнего теракта нет.

Жертвами взрыва в Кабуле стали четырнадцать человек, ранения получили более ста.

Мощный взрыв прогремел сегодня утром в западной части афганской столицы. Судя по видео, которое распространил телевизионный канал Tolo News, после ЧП над зданиями были видны столб густого дыма. ЧП случилось на территории шестого полицейского округа, где взлетел на воздух заминированный автомобиль.

В результате инцидента погибли как минимум четырнадцать человек, еще 145 получили ранения и были доставлены в больницы. Практически сразу случившееся было квалифицировано как террористическая атака, заявил замглавы МВД Афганистана.

Позднее в СМИ появились сообщения о том, что радикальное движение "Талибан" заявило о своей причастности к взрыву.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 119

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