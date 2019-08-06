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Артемий Лебедев заявил, что навсегда покидает Россию
01:58
Фото: choiz.me
Как заявил известный российский дизайнер, он собирается покинуть Россию, возможно, навсегда.
Сейчас он находится в Европе, "в шаге от Атлантического океана", рассказал Артемий Лебедев в видеоролике, который был опубликован на YouTube-канале.
44-летний дизайнер пояснил, что обстоятельства вынудили его уехать из Москвы, и это решение далось ему "совсем непросто".
Артемий Лебедев выразил "очень большую обеспокоенность" из-за сегодняшней ситуации в стране. При этом дизайнер добавил, что весьма высока вероятность того, что в будущем у него не будет возможности возвратиться в Россию.
Студия Артемия Лебедева ведет свою историю с 1995 года. Она приобрела широкую известность в области создания сайтов и деятельности, связанной с дизайном разнообразных арт-объектов, выставочных стендов, а также интерьеров и логотипов.
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