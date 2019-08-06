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Супругов, пришедших с сыном на незаконную акцию в Москве, хотят лишить родительских прав


6.8.2019 21:59
Супругов, пришедших с сыном на незаконную акцию в Москве, хотят лишить родительских правФото: v-2020.org

Соответствующее требование, как указано на сайте столичной прокуратуры, связано с тем, что годовалого ребенка во время акции передавали другому человеку. В результате здоровье и жизнь малыша подвергались опасности, отмечает надзорное ведомство.

Столичная прокуратура через суд потребовала лишить родительских прав пару, 27 июля взявшую с собой годовалого сына на несанкционированный митинг. Малолетнего мальчика, указано на сайте надзорного ведомства, во время массового митинга передавали другим людям. В результате ребенок оказался в условиях, потенциально опасных для его жизни и здоровья.

Кроме того, малышу был причинен физический и моральный вред. Эксплуатируя своего ребенка, мать и отец злоупотребили родительскими правами, действуя в ущерб интересам мальчика, — подчеркивается в тексте. Отец малыша, указано в сообщении, вообще не может принимать участие в выборах в Мосгордуму, потому что в столице имеет только временную регистрацию.

Позднее отец ребенка заявил о том, что в их квартире провели обыск. Рассказав об этом в интервью "Радио Свобода", Дмитрий Проказов отметил, что силовики пришли в ночное время.

Прокомментировав требование прокуратуры, Проказов подчеркнул, что ни он, и его супруга не делали ничего предосудительного. По словам мужчины, его ребенок не оставался один, а также не был в опасности. Отец лишь попросил брата супруги некоторое время понести мальчика, когда они уже возвращались домой. При этом рядом не было никаких оцеплений или сотрудников полиции.

Автор: Злата Богатова

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