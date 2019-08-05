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Адвокат Запашных назвал сумму ущерба от слов Доренко
12:27
Фото: images-on-off.com
Руководство цирка, который возглавляет Запашный, оценило ущерб, нанесенный им после радиоэфира.
По мнению администрации, после слов Доренко о "живодерах-садистах" из-за существенно понизившихся продаж они потеряли не менее 18 миллионов рублей, заявил адвокат, представляющий интересы дрессировщика.
Как заявил адвокат Михаил Кузнецов, представляющий интересы Большого московского цирка Эдгарда Запашного, ущерб от высказываний бывшего главреда радиостанции "Говорит Москва" составил не менее 18 миллионов рублей. Именно столько потерял цирк после слов Сергея Доренко в адрес главы директора цирка.
Кузнецов пояснил, что значительное снижение выручки в первом квартале 2019 года руководство цирка связывает с эфиром программы Доренко "Подъем", которая вышла в эфир 18 декабря 2018 года. Журналист, в частности, рассказывал о тигре, "обдолбанном медикаментами", которого ему показывал Запашный. Самого дрессировщика ведущий тогда называл "звереубийцей".
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