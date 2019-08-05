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В Рязанской области семь человек погибли в ДТП с микроавтобусом
11:22
Фото: livejournal.com
По данным российских СМИ, жертвами аварии стали граждане Таджикистана.
На месте происшествия сейчас продолжают работу экстренные службы, обстоятельства случившегося предстоит выяснить в ходе дальнейшего расследования.
Ранее сообщалось о шести погибших, однако в пресс-службе областного Минздрава региона заявили о том, что жертвами аварии стали семь человек, передает агентство "Интерфакс".
По последней информации, в больницы после аварии были доставлены восемь пострадавших. Среди них - тринадцатилетняя девочка. Пациенты находятся в медицинских учреждениях Сасовского района. Состояние четверых пострадавших врачи оценивают как тяжелое.
Трагедия произошла примерно в 5:30 утра на 402 километре автотрассы М-5. Неподалеку от населенного пункта Пичкиряево столкнулись пассажирский микроавтобус Mercedes, в котором находились граждане Таджикистана, и автомобиль Toyota Land Cruiser Prado.
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