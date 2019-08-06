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МИД Литвы указали на вмешательство во внутренние дела России
6.8.2019 01:22
Фото: twimg.com
Так в российской дипмиссии отреагировали на высказывания руководителя внешнеполитического ведомства республики.
Ранее глава МИД Линас Линкявичюс заговорил на тему акций протеста в Москве, которые не были согласованы заранее со столичной администрацией.
В посольстве РФ в Вильнюсе заявили о том, что министр иностранных дел Литвы уже "давно и демонстративно" продолжает открыто вмешиваться во внутренние дела России. Как указывается в сообщении, опубликованном на сайте дипмиссии, в прошлом Вильнюс уже вел игры с российской несистемной оппозицией. Речь шла о содействии проведению в Литве для ее представителей периодических слетов-инструктажей, чтобы стимулировать еще большую активность.
Теперь же Линкявичюс позволяет себе беспардонно указывать Кремлю, как действовать в своей стране, подчеркивают российские дипломаты. В посольстве добавили, что власти РФ "обойдутся без советов подобного рода "специалистов".
Прокомментировав высказывания главы литовского МИД, российские дипломаты порекомендовали иностранным коллегам "внимательнее присмотреться к ситуации с отношением властей" к проявлениям инакомыслия на собственной территории, включая факты полицейского и уголовного преследования политиков и общественных деятелей, разделяющих иные взгляды.
Ранее Линккявичюс, находящийся на данный момент в отпуске, отреагировал на беспорядки, которыми обернулся несогласованный митинг в Москве. В своем Twiiter представитель Вильнюса написал, что власти РФ скатываются к полицейскому государству, используя силовые методы в отношении мирных демонстрантов, которые отстаивают право на свободные и демократические выборы.
Напомним, ранее в Берлине отреагировали на заявление российского МИД о вмешательстве во внутреннюю политику нашей страны.
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