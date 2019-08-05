|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Берлине отреагировали на заявление российского МИД о вмешательстве
5.8.2019 21:12
Фото: analitikaua.net
Как отметили в германском МИД, власти ФРГ обсуждают с Россией ситуацию вокруг протестов в Москве.
Соответствующее заявление сделала официальный представитель ведомства Мария Адебар.
В ходе брифинга пресс-секретарь МИД ФРГ заявила, что позиция официального Берлина доведена до Москвы, и российские коллеги уже отреагировали на это. Мария Адебар указала на недавние высказывания официального представителя российского дипломатического ведомства Марии Захаровой.
В германском МИД после несогласованной акции в Москве заявили о том, что задержания участников митинга "не соответствовали мирному характеру протестов". Представители Берлина также обратились к российским властям с призывом освободить задержанных демонстрантов.
По словам Захаровой, освещавшая несанкционированные акции немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle действовала "антижурналистски". В частности, она публиковала на собственном русскоязычном сайте призывы к жителям Москвы выходить на улицы, чтобы присоединиться к протестующим.
Ранее стало известно о намерении российских дипломатов обратиться к руководству Германии и Соединенных Штатов в связи с вмешательством во внутренние дела РФ. Об этом пресс-секретарь МИД Мария Захарова говорила в эфире канала "Россия 1". По ее словам, представители официальной Москвы намерены обратить внимание иностранных коллег на освещение их димиссиями несанкционированного митинга в Москве.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|