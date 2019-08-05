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Ученые: Морские леопарды делятся едой с сородичами
00:40
Фото: wordpress.com
Как установили зоологи, морские леопарды способны поделиться друг с другом едой.
Ранее считалось, что Hydrurga leptonyx - вторые по величине тюлени Антарктиды после южных морских слонов, действуют исключительно как одиночки.
Во время наблюдений за охотой тюленей на королевских пингвинов, ученым удалось трижды зафиксировать, как двое животных проявляли друг к другу минимум агрессии, когда вместе кормились добытой тушкой королевского пингвина.
Морские биологи проанализировали сведения, полученные в ходе экспедиции у острова Южная Джорджия. По словам ученых, им удалось понаблюдать сразу за двумя группами леопардов. Как полагают специалисты, в условиях достаточного количества корма тюленям выгоднее поделиться добычей с сородичем, чем устраивать драку. Кроме того, разделывать тушу сообща просто удобнее, предположили зоологи.
Отчет ученых Плимутского университета (Великобритания) опубликован в специализированном издании Polar Biology.
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