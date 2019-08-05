|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
СМИ: В Кракове задержаны выходцы из Чечни и Армении
00:20
Фото: online.ua
Полиция польского Кракова задержали около двадцати человек, являющихся уроженцами Чечни и Армении, по подозрению в причастности к подготовке массовой драки.
По данным СМИ, причиной конфликтной ситуации стал раздел рынка нелегальной торговли сигаретами.
Как передает Польское телевидение, ЧП случилось на парковке у одного из крупных торговых центров Кракова, где собрались выходцы из Чечни и Армении. По версии местных правоохранителей, иностранцы собирались устроить драку с футбольными фанатами.
Представитель пресс-службы полиции Малопольского воеводства Катажина Число, подтвердив информацию о задержании нескольких человек, готовившихся к побоищу, добавила, что в машинах подозреваемых были найдены некие предметы, запрещенные действующим в Польше законодательством. В прессе со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточняется, что у членов враждующих групп полицейские обнаружили оружие и наркотические вещества.
Российские дипломаты в связи с появившимися в СМИ сообщениями заявили о том, что гражданство лиц, задержанных в понедельник в Кракове перед стычкой с фанатами, пока официально не подтверждено. Вместе с тем, за консульской помощью никто из предполагаемых участников массовой драки пока не обращался, передает ТАСС.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|