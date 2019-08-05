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СМИ: В Кракове задержаны выходцы из Чечни и Армении


00:20
СМИ: В Кракове задержаны выходцы из Чечни и АрменииФото: online.ua

Полиция польского Кракова задержали около двадцати человек, являющихся уроженцами Чечни и Армении, по подозрению в причастности к подготовке массовой драки.

По данным СМИ, причиной конфликтной ситуации стал раздел рынка нелегальной торговли сигаретами.

Как передает Польское телевидение, ЧП случилось на парковке у одного из крупных торговых центров Кракова, где собрались выходцы из Чечни и Армении. По версии местных правоохранителей, иностранцы собирались устроить драку с футбольными фанатами.

Представитель пресс-службы полиции Малопольского воеводства Катажина Число, подтвердив информацию о задержании нескольких человек, готовившихся к побоищу, добавила, что в машинах подозреваемых были найдены некие предметы, запрещенные действующим в Польше законодательством. В прессе со ссылкой на источники в правоохранительных органах уточняется, что у членов враждующих групп полицейские обнаружили оружие и наркотические вещества.

Российские дипломаты в связи с появившимися в СМИ сообщениями заявили о том, что гражданство лиц, задержанных в понедельник в Кракове перед стычкой с фанатами, пока официально не подтверждено. Вместе с тем, за консульской помощью никто из предполагаемых участников массовой драки пока не обращался, передает ТАСС.

Автор: Злата Богатова
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