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В Коми девочка погибла после нападения волка
5.8.2019 21:49
Фото: itcrumbs.ru
Обстоятельства трагедии выясняются в рамках расследования уголовного дела, которое уже было возбуждено по факту ЧП.
Как заявили представители СУ СК РФ по республике, дело возбудили по статье о халатности.
Тело девочки 2004 г.р. было найдено накануне вечером на одной из улиц населенного пункта Едва в Удорском районе. Судя по следам укусов, причиной гибели подростка, предположительно, мог стать волк.
По итогам предварительной проверки Усть-Вымским межрайонным следственным отделом было принято процессуальное решение о возбуждении уголовного дела по статье о халатности. В рамках расследования будет дана оценка действиям или бездействию должностных лиц органов местного самоуправления, которые должны нести ответственность за меры по обеспечению безопасности жителей.
Кроме того, в рамках расследования будет выясняться роль должностных лиц республиканского министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, которые принимают решения о мерах по регуляции численности хищников, включая волков.
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