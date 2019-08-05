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В Каире в результате ДТП с последующим взрывом погибли 19 человек
5.8.2019 13:14
Фото: thenews.com.pk
Информацию о количестве жертв инцидента предоставило министерство здравоохранения Египта, передает ТАСС.
Местные власти расследуют причины случившегося.
Мощный взрыв прогремел у здания Института рака сразу после дорожно-транспортного происшествия, передает агентство Reuters. Ранее власти города подтвердили сведения о семнадцати погибших и тридцати пострадавших.
Со ссылкой на МВД Египта уточняется, что автомобиль выехал на встречную полосу, столкнулся по меньшей мере с тремя другими транспортными средствами, сразу после чего раздался взрыв. Правоохранительные органы сейчас выясняют, мог ли инцидент быть преднамеренной атакой.
В связи с ЧП были экстренно эвакуированы все пациенты и сотрудники медицинского учреждения, которому из-за взрыва был нанесен ущерб.
Генеральный прокурор Египта уже распорядился о проведении срочного расследования, направив к Институту рака группу следователей.
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