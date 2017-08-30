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В Перми скончался один из пострадавших при ЧП на пороховом заводе
11:41
Фото: vk.com
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора уральского предприятия "Пермский пороховой завод" Олега Миргородского, в больнице скончался один из рабочих, который получил тяжелые травмы в результате ЧП.
Авария случилась на минувшей неделе.
Хлопок, в результате которого пятеро сотрудников предприятия получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, произошел на заводе во время работы со специзделиями. Состояние двух человек врачи оценивали тогда как тяжелое - пострадавшие были доставлены в больницу с ожогами 60% и 35% поверхности тела.
По факту происшествия следственные органы региона уже приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 217 УК РФ.
Как сообщил Олег Миргородский, состояние еще одного пострадавшего пока остается стабильно тяжелым. Глава предприятия добавил, что вопросы, связанные с материальной компенсацией, сейчас решаются, согласно коллективному договору и действующему российскому законодательству.
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