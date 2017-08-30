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В Перми скончался один из пострадавших при ЧП на пороховом заводе


11:41
В Перми скончался один из пострадавших при ЧП на пороховом заводеФото: vk.com

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора уральского предприятия "Пермский пороховой завод" Олега Миргородского, в больнице скончался один из рабочих, который получил тяжелые травмы в результате ЧП.

Авария случилась на минувшей неделе.

Хлопок, в результате которого пятеро сотрудников предприятия получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы, произошел на заводе во время работы со специзделиями. Состояние двух человек врачи оценивали тогда как тяжелое - пострадавшие были доставлены в больницу с ожогами 60% и 35% поверхности тела.

По факту происшествия следственные органы региона уже приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 217 УК РФ.

Как сообщил Олег Миргородский, состояние еще одного пострадавшего пока остается стабильно тяжелым. Глава предприятия добавил, что вопросы, связанные с материальной компенсацией, сейчас решаются, согласно коллективному договору и действующему российскому законодательству.

Автор: Злата Богатова

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