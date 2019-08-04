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В Лондоне задержан подросток, выбросивший ребенка со смотровой площадки галереи Тейт Модерн
02:32
Фото: vk.com
Врачи оценивают состояние пострадавшего шестилетнего мальчика как критическое.
Мотивы 17-летнего парня, который сбросил ребенка с высоты, сейчас выясняет полиция. Подросток был задержан вскоре после ЧП.
В сообщении, которое распространил Скотленд-Ярд, указано, что пострадавшего мальчика доставили в больницу на вертолете. Медики оценивают его состояние как критическое и продолжают борьбу за жизнь маленького пациента.
По данным полиции Лондона, 17-летний подросток задержан по подозрению в причастности к падению мальчика. Со слов очевидцев, примерно в 14:40 (16:40 по Москве) парень внезапно перебросил шестилетнего ребенка через почти полутораметровое ограждение смотровой площадки, которая располагается под крышей галереи Тейт Модерн в районе Саутуарк.
Невольные свидетели ЧП сразу же вызвали полицию и медиков, удерживая подозреваемого до прибытия правоохранителей. В Скотленд-Ярде отметили, что задержанный, предположительно, не был ранее знаком с ребенком.
Отмечается, что мальчик упал на крышу основного корпуса Тейт Модерн, которая находится на уровне пятого этажа. После случившегося всем посетителям и сотрудникам запретили покидать здание. Ограничения были сняты лишь когда полицейские осмотрели место происшествия и приступили к опросу свидетелей.
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