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Движение поездов «Сапсан» остановили на час из-за гибели зацепера
01:27
Фото: vedtver.ru
По факту ЧП проводят проверку правоохранительные органы, передает агентство "Интерфакс".
Инцидент зафиксирован на территории Тверской области, сообщается со ссылкой на пресс-службу Октябрьская железная дорога – филиал "РЖД".
Как стало известно, зацепер погиб на перегоне Тверь - Редькино. В связи с инцидентом на крыше одного из вагонов произошло искрение в токоприемнике с последующим возгоранием. Пламя было оперативно ликвидировано прибывшими экстренными службами.
Сведений о личности погибшего молодого человека и причинах его гибели пока нет. Обстоятельства смерти мужчины предстоит выяснить следователям.
После случившегося поезд "Сапсан" No755 сообщением Санкт-Петербург - Москва возобновил движение с опозданием на 49 минут.
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