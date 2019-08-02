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СМИ: Кара Делевинь тайно обвенчалась с Эшли Бенсон
00:30
Фото: wp.com
Как пишут американские СМИ, известная модель обвенчалась со своей подругой - актрисой Эшли Бенсон в одной из часовен Лас-Вегаса.
Во время церемонии Кара Деленвинь, как и ее избранница, была одета в черное.
По данным The Sun, букет был в руках актрисы Эшли Бенсон, которая вместе Карой Делевинь решила тайно дойти до алтаря. Представитель часовни, прокомментировав торжество, отметил, что девушки "были уверены в том, что делают". По его словам, звезды пожелали, "чтобы все было просто, тихо и спокойно".
На церемонию были приглашены лишь несколько гостей, в числе которых были замечены киноактрисы Шарлиз Терон и Софи Тернер. После венчания невесты покинули часовню на розовом кадиллаке.
Кара Делевинь и Эшли Бенсон, получившая популярность после участия в многосерийной картине "Милые обманщицы", признались в романтических чувствах в минувшем июне. В прошлом актрисы вместе сыграли в фильме "Ее запах" режиссера Алекса Росса Перри. Премьера ленты состоялась в 2018 году.
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