Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Задержан житель Подмосковья, призывавший к насилию в отношении детей силовиков

4.8.2019 22:22

Фото: kompromat.wiki



Столичные правоохранители задержали Владислава Синицу, который в социальных сетях распространял призывы к насилию по отношению детям росгвардейцев. Информацию о задержании в Москве подозреваемого по этому делу подтвердили в СКР.



По словам официального представителя ведомства Светланы Петренко, по результатам проверки уже возбудили уголовное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды в отношении группы лиц, которое совершалось публично, включая использование Сети, и сопровождалось угрозми применения насилия.



27 июля в Москве прошел митинг, который не был согласован в установленном порядке с администрацией города. Инициаторами акции стали кандидаты в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации. Причиной этого стали нарушения при сборе подписей - среди них были выявлены умершие и даже несуществующие люди.



Полицейские во время массовой демонстрации задержали более тысячи человек, в отношении некоторых из них позже возбудили уголовные дела по статьям об участии в массовых беспорядках и нападении на представителей власти.



Вскоре в социальных сетях появились публикации, в которых содержались призывы к расправе над детьми силовиков. Они были отправлены пользователем под ником Макс Стеклов и практически сразу вызвали большой общественный резонанс.



Светлана Петренко пояснила, что в рамках расследования уголовного дела личность пользователя, публиковавшего эти призывы, была довольно быстро установлена. Им оказался житель Подмосковья Владислав Синица, который к настоящему времени уже задержан.



Автор: Злата Богатова

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