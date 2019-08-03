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Скончался Вилли Токарев


16:15
Скончался Вилли ТокаревФото: giraff.io

Ушел из жизни известный советский, американский и российский автор-исполнитель Вилли Токарев.

Как сообщает агентство "Интерфакс", информация о кончине артиста поступила от его сына Антона Токарева.

По словам Антона Токарева, его отец умер на 85-м году жизни.

Настоящее имя артиста - Вилен Токарев, он родился на хуторе Чернышев в Адыгее. После окончания музыкального училища при Ленинградской консерватории им. Римского-Корсакова по классу контрабаса сотрудничал с различными коллективами, выступая в составе оркестров и ансамблей. Позже начал писать собственные композиции.

После того, как Вилли Токарев в 1974 году эмигрировал в Соединенные Штаты, ему в течение некоторого времени пришлось трудиться в качестве разнорабочего. Затем он смог вернуться к музыке. Широкую известность среди русской эмиграции, а потом и на родине, автор-исполнительно получил после выхода второго альбома "В шумном балагане", который увидел свет в 1981 году. В тот же период Токарев выступал в русских ресторанах.

Став обладателем американского паспорта, Токарев создал собственную студию One Man Band. Выступив в 1989 году в Советском Союзе, артист вскоре решил возвратиться на родину, где также открыл студию звукозаписи.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

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