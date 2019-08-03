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В Подмосковье 10 детей из лагеря попали в больницу с отравлением
01:10
Фото: omskportal.ru
По факту случившегося уже проводят проверку следственные органы Московской области, передает ТАСС.
Ранее сообщалось о семи отравившихся в детском лагере, но потом число пострадавших увеличилось до одиннадцати.
Как заявили в ГСУ СК РФ по Московской области, в больницу экстренно доставлены десять ребят и один воспитатель. Все они жалуются на болезненные ощущения в области живота. Врачи оценивают состояние детей как удовлетворительное, сейчас пациентов проверяют на вирусную инфекцию. Ребятам, возраст которых не уточняется, оказывают помощь в Коломенской райбольнице.
По данным ведомства, ЧП случилось в молодежном центре "Солнечный Олимп", откуда были госпитализированы все пациенты. Сигнал в правоохранительные органы Коломенского района Московской области поступил накануне, 3 августа.
Одновременно с проверкой, которую проводит следственный отдел по городу Коломне ГСУ СКР, разбирательство начал местный филиал Роспотребнадзора.
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