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Полиция Гонконга зачищает несколько районов города от демонстрантов
00:56
Фото: vk.com
По данным СМИ, для разгона толпы протестующих силовики ранее начали применять спецсредства - слезоточивый газ и дубинки.
Сейчас полиция продолжает зачищать районы города от участников очередной массовой акции.
Как сообщает местное телевидение, очаги противостояния между полицейскими и продемократическими активистами в настоящее время сохраняются в нескольких районах в материковой части мегаполиса, а также спальном районе Вон Тай Син.
Накануне вечером в Гонконге вновь началась массовая акция протеста. Митингующие при этом довольно быстро оказались далеко за пределами маршрута, согласованного с администрацией перед проведением шествия, блокировав движение автотранспорта на многих улицах в районе Коулун.
Первоначально участники протестной акции начали собираться в одном из самых густонаселенных районов Монгкок, а потом они начали хаотично расходиться оттуда в разные стороны. В общей сложности на улицы вышли десятки тысяч антиправительственных демонстрантов, которые воздвигали баррикады и даже предпринимали попытки парализовать подводный автомобильный туннель, который связывает остров Гонконг с материком.
Предполагается, что протестные митинги, не прекращающиеся с начала июня, будут продолжены в воскресенье и понедельник.
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