Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Власти Гонконга могут отложить принятие законопроекта об экстрадиции

15.6.2019 13:20

Фото: vk.com

Массовые протесты в Гонконге



Предполагается, что официальное заявление будет сделано уже сегодня, передает радиостанция RTHK.



Власти могут принять решение на фоне продолжающихся в городе массовых протестов.



Сегодня появились сведения о том, что власти могут в самое ближайшее время официально объявить о том, что принятие документа об экстрадиции откладывается.



В минувшую среду, 12 июня, рассмотрение проекта закона во втором чтении пришлось отложить по причине того, что десятки тысяч манифестантов блокировали здание Законодательного совета Гонконга. После того, как митингующие начали вступать в стычки с полицейскими, силовики были вынуждены применять резиновые пули и слезоточивый газ.



По данным зарубежной прессы, в результате противостояния, которое продолжается с 9 июня, пострадали уже более восьмидесяти человек. Полиция задержала одиннадцать зачинщиков беспорядков. В минувшее воскресенье акция протеста в Гонконге собрала около миллиона участников. Предполагалось, что митинги, которые организует оппозиция, возобновятся в воскресенье, 16 июня.



Множество местных жителей настроено резко против нового закона, считая, что документ способен подорвать автономный статус Гонконга, угрожая действующей сейчас формуле "одна страна - две системы". Кроме того, он может представлять угрозу и демократическим свободам.



Как убеждены сторонники оппозиции, нововведение вполне может распространиться в будущем не только на тех, кто действительно подозревается в совершении уголовных преступлений и коррупционеров, но и на правозащитников. В результате в адрес Пекина все чаще звучат обвинения в намерении усилить вмешательство во внутренние дела Гонконга. Ранее китайские власти гарантировали ему широкую степень автономии вплоть до 2047 года.



Автор: Злата Богатова

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