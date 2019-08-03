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Видео: Собака съела хозяйку-пенсионерку, умершую в захламленном доме
00:06
Фото: кадр видео с youtube.com
Шокирующий случай произошел в Детройте, где нашли труп 80-летней женщины.
Жительницу этого американского города обнаружили мертвой в ее захламленном доме. Старушка категорически отказывалась переселяться из-за собаки, которую ей было необходимо кормить.
Как пишет Detroit Free Press, тело Салли Ханичек, найденное спустя несколько недель после ее смерти, частично съела собака. Останки женщины к тому времени сильно разложились. Пожилую женщину обнаружили мертвой после того, как родственники долго не могли до нее дозвониться и наконец решили прийти к ней домой.
По словам одной из родственниц Ханичек, пожилая женщина уже давно страдала патологическим накопительством. Практически весь ее дом был завален мусором, сообщает газета. В одной из комнат также была найдена умершая собака. Как выяснили полицейские, некоторое время голодный пес объедал тело Ханичек.
Близкие признались, что и не подозревали, в каких условиях жила покойная. Достаточно долго никто из них не заходил к ней в гости. Одна из родственниц Ханичек отметила, что соцработники не раз убеждали ее уехать в дом престарелых. Однако женщина категорически отказывалась покидать свой дом, ведь ей нужно было кормить питомца.
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