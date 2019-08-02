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В Париже вручили российский паспорт художнику Кириллу Арнштаму
2.8.2019 23:43
Фото: bogemnyipeterburg.net
Как отметил временный поверенный в делах РФ во Франции Артем Студенников, российская сторона "видит в этом восстановление исторической справедливости".
О состоявшейся церемонии сообщается на странице российского посольства в соцсети Facebook.
В Париже сегодня получил паспорт гражданина Российской Федерации почетный даритель Дома русского зарубежья, выдающийся художник-иллюстратор Кирилл Арнштам. Как сообщает дипмиссия РФ, документ вручал временный поверенный в делах России во Франции Артем Студенников. По его словам, в этом Россия усматривает "восстановление исторической справедливости".
Студенников также сердечно поздравил Арнштама с недавним юбилеем - в январе 2019 года художник отпраздновал свое столетие.
Кирилл Александрович Арнштам в двухлетнем возрасте покинул Россию, уехав в Европу вместе с родителями в 1921 году. Сначала семья жила в Берлине, а потом - в Париже, и художник никогда не забывал о родине. Только в конце 1980-х годов Арнштаму удалось снова приехать в Россию в качестве туриста. В тот раз он посетил Ленинград.
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