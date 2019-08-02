Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Париже вручили российский паспорт художнику Кириллу Арнштаму

2.8.2019 23:43

Фото: bogemnyipeterburg.net



Как отметил временный поверенный в делах РФ во Франции Артем Студенников, российская сторона "видит в этом восстановление исторической справедливости".



О состоявшейся церемонии сообщается на странице российского посольства в соцсети Facebook.



В Париже сегодня получил паспорт гражданина Российской Федерации почетный даритель Дома русского зарубежья, выдающийся художник-иллюстратор Кирилл Арнштам. Как сообщает дипмиссия РФ, документ вручал временный поверенный в делах России во Франции Артем Студенников. По его словам, в этом Россия усматривает "восстановление исторической справедливости".



Студенников также сердечно поздравил Арнштама с недавним юбилеем - в январе 2019 года художник отпраздновал свое столетие.



Кирилл Александрович Арнштам в двухлетнем возрасте покинул Россию, уехав в Европу вместе с родителями в 1921 году. Сначала семья жила в Берлине, а потом - в Париже, и художник никогда не забывал о родине. Только в конце 1980-х годов Арнштаму удалось снова приехать в Россию в качестве туриста. В тот раз он посетил Ленинград.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 112

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 31.7.2019 21:46 Опубликован ранее не издававшийся рассказ Стейнбека о поваре и коте-дегустаторе

Опубликован ранее не издававшийся рассказ Стейнбека о поваре и коте-дегустаторе 31.7.2019 17:27 Алексей Учитель рассказал о новом проекте своей киностудии

Алексей Учитель рассказал о новом проекте своей киностудии 31.7.2019 11:05 В Швейцарии найдено захоронение кельтской принцессы

В Швейцарии найдено захоронение кельтской принцессы 26.7.2019 15:00 В Великом Новгороде найдена «лестница» из саркофагов домонгольского периода

В Великом Новгороде найдена «лестница» из саркофагов домонгольского периода 22.7.2019 16:34 Венсан Кассель в новом фильме применял технику русского единоборства