ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Афганистане более 30 человек погибли при подрыве автобуса
В Афганистане более 30 человек погибли при подрыве автобуса
СМИ сообщают о смерти сына бен Ладена
СМИ сообщают о смерти сына бен Ладена
В Ирландии найдена мертвой блогер Мари Хингст
В Ирландии найдена мертвой блогер Мари Хингст
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Семья Жанны Фриске вернула «Русфонду» все деньги, собранные на ее лечениеСемья Жанны Фриске вернула «Русфонду» все деньги, собранные на ее лечение
В Роскачестве советуют заклеивать у ноутбука камеру и микрофон В Роскачестве советуют заклеивать у ноутбука камеру и микрофон
Напавший на полицейских житель ХМАО в прошлом был фигурантом нескольких уголовных делНапавший на полицейских житель ХМАО в прошлом был фигурантом нескольких уголовных дел
В Гвинее шесть детей погибли в результате удара молнииВ Гвинее шесть детей погибли в результате удара молнии
Столичные власти заявили о согласовании митинга 10 августаСтоличные власти заявили о согласовании митинга 10 августа

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Нестираемые вопоминания (окончание)Нестираемые вопоминания (окончание)
Нестираемые воспоминания ( эпилог)Нестираемые воспоминания ( эпилог)
Мой граф Монте-КристоМой граф Монте-Кристо
Так ли это на самом деле?Так ли это на самом деле?
Ночь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный экспериментНочь музеев 2019. Гатчина. Часть 6. Арап, Лукоморье и картофельный эксперимент

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Семья Жанны Фриске вернула «Русфонду» все деньги, собранные на ее лечение


2.8.2019 22:56
Семья Жанны Фриске вернула «Русфонду» все деньги, собранные на ее лечениеФото: globalsib.co

Как передает ТАСС со ссылкой на представителя "Русфонда", на счет организации поступили 13 653 214 рублей, представляющие собой остаток долга родственников Жанны Фриске.

В фонде отметили, что деньги пришли сегодня, 2 августа.

Информация о том, что наследники российской артистки Жанны Фриске в полном объеме вернули долг "Русфонду", также появилась на официальном сайте этой благотворительной организации. Согласно судебному решению, которое было вынесено еще в 2017 году, приставами были взысканы деньги, собранные ранее на лечение певицы и не израсходованные в этих целях.

Кроме того, наследники звезды перевели на счет благотворительного фонда 60 тысяч рублей в качестве компенсации госпошлины, которую в прошлом уплатила организация.

Судебный спор, связанный с деньгами, собранные на лечение Жанны Фриске от рака, длился на протяжении более чем двух лет. В "Русфонде" настаивали на том, что после ток-шоу "Пусть говорят" Андрея Малахова родственникам звезды были переданы около двадцати пяти миллионов рублей. Однако семья артистки предоставила отчет лишь о сумме в размере чуть более четырех миллионов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 124

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Август 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1
 2
 3
 4
5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
26
 27
 28
 29
 30
 31
  

Популярное

В Бурятии погиб туристВ Бурятии погиб турист
На территории сочинского «Дендрария» откроют парк динозавровНа территории сочинского «Дендрария» откроют парк динозавров
На Аляске во время свадебного путешествия трагически погибла белорусская актриса Вероника НиконоваНа Аляске во время свадебного путешествия трагически погибла белорусская актриса Вероника Никонова
В Швейцарии найдено захоронение кельтской принцессыВ Швейцарии найдено захоронение кельтской принцессы
На юге Германии 50 подростков пытались штурмовать отделение полицииНа юге Германии 50 подростков пытались штурмовать отделение полиции

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 924


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru