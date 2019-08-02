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Семья Жанны Фриске вернула «Русфонду» все деньги, собранные на ее лечение
2.8.2019 22:56
Фото: globalsib.co
Как передает ТАСС со ссылкой на представителя "Русфонда", на счет организации поступили 13 653 214 рублей, представляющие собой остаток долга родственников Жанны Фриске.
В фонде отметили, что деньги пришли сегодня, 2 августа.
Информация о том, что наследники российской артистки Жанны Фриске в полном объеме вернули долг "Русфонду", также появилась на официальном сайте этой благотворительной организации. Согласно судебному решению, которое было вынесено еще в 2017 году, приставами были взысканы деньги, собранные ранее на лечение певицы и не израсходованные в этих целях.
Кроме того, наследники звезды перевели на счет благотворительного фонда 60 тысяч рублей в качестве компенсации госпошлины, которую в прошлом уплатила организация.
Судебный спор, связанный с деньгами, собранные на лечение Жанны Фриске от рака, длился на протяжении более чем двух лет. В "Русфонде" настаивали на том, что после ток-шоу "Пусть говорят" Андрея Малахова родственникам звезды были переданы около двадцати пяти миллионов рублей. Однако семья артистки предоставила отчет лишь о сумме в размере чуть более четырех миллионов.
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