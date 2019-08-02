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В Японии казнены двое убийц
2.8.2019 21:08
Фото: livejournal.com
Сегодня, 2 августа, в Японии были приведены в исполнение сразу два смертных приговора, передает ТАСС.
Соответствующий приказ был отдан министром юстиции Такаси Ямаситой. Подобного в Японии не происходило за последние восемь месяцев.
Как стало известно, казнены двое мужчин 64 и 50 лет, признанные виновными в серии убийств и ограблений. Преступления совершались в нескольких префектурах Японии в 2004 году. Согласно вынесенному приговору, жертвами преступников стали три женщины.
За период, когда у власти находится правительство Синдзо Абэ, это уже тридцать восьмая смертная казнь, приведенная в исполнение. В прошлом году были казнены тринадцать членов экстремистской секты "Аум Синрике" (в РФ деятельность организации официально запрещена), а также ее основатель и лидер Тидзуо Мацумото, получивший печальную известность как Секо Асахара.
В конце минувшего июля в Китае казнили убийцу, за преступления которого ранее приговорили к смерти невиновного юношу.
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