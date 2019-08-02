Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Напавший на полицейских житель ХМАО в прошлом был фигурантом нескольких уголовных дел

2.8.2019 17:13

Фото: kpcdn.net



Представители регионального полицейского главка рассказали о мужчине, который накануне с ножом напал на сотрудников полиции, передает РИА Новости.



Один из полицейских от полученного ранения погиб, его коллега госпитализирован.



В управлении МВД по Ханты-Мансийскому АО — Югре подтвердили информацию о гибели силовика. Как сообщила пресс-служба регионального ведомства, "при исполнении служебных обязанностей погиб сержант Ханов".



ЧП случилось примерно в 22:40 по местному времени (20:40 по Москве), когда в полицию поступил сигнал о подозрительном гражданине во дворе одного из жилых домов по улице Пушкина в городе Сургуте. На прибывших силовиков злоумышленник сразу же набросился с ножом, в результате чего один из полицейских был смертельно ранен.



Второй правоохранитель, также получивший ранение, открыл огонь на поражение из табельного оружия.



По факту инцидента проводится проверка. Установлено, что в когда полицейские нашли мужчину, он был в крови. Предположив, что тот стал жертвой нападения неизвестного, силовики пытались ему помочь. Предположительно, злоумышленник, будучи пьяным, еще до прибытия сотрудников МВД, мог ранить себя ножом сам.



Известно также, что в прошлом 37-летний местный житель являлся фигурантом целого ряда уголовных дел, связанных с тяжкими преступлениями.



Автор: Злата Богатова

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