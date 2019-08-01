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Столичные власти заявили о согласовании митинга 10 августа


1.8.2019 22:25
Столичные власти заявили о согласовании митинга 10 августаФото: sochinews.io

Как сообщает ТАСС, мэрия Москвы приняла решение об акции, которая пройдет на проспекте Сахарова с 14:00 до 16:00.

При этом максимальное количество участников митинга составляет 100 тысяч человек, указали представители столичной администрации.

Власти Москвы согласовали проведение акции "За допуск" независимых кандидатов, которая состоится 10 августа на проспекте Академика Сахарова, заявил первый замглавы департамента региональной безопасности столичной администрации Василий Олейник. По его словам, соответствующая договоренность была достигнута сегодня "с группой граждан и организатором Еленой Русаковой", передает ТАСС.

Однако незарегистрированный кандидат на выборы в Мосгордуму Елена Русакова опровергла эти данные, передает РБК. По ее словам, каких-либо документов о проведении акции на данный она не получала, хотя и действительно посещала мэрию. Русакова отметила, что должна была передать обращение депутатов и председателя "Яблока" Слабуновой о мерах безопасности 3 августа.

Русакова также отметила, что итоги состоявшейся беседы ее не вполне удовлетворили, а приступать к обсуждению митинга 10 августа без гарантий безопасности 3 августа — не представляется возможным, заявила она.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

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