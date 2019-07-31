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Гидрометцентр: август будет аномально холодным
11:29
Фото: ill.in.ua
Как утверждают специалисты, жителям Центрального федерального округа и большинства регионов Северо-Западного округа, а также севера Южного округа не стоит в ближайшее время ожидать значительного потепления.
По данным Гидрометцентра, август может стать аномально холодным.
Синоптики отмечают, что хорошая погода сохранится на территории Крыма и Краснодарского края, где ожидается температура порядка 25-30 градусов тепла. На черноморском побережье временами столбики термометров будут подниматься до 32 градусов тепла.
На севере Южного округа, Центральном и большинстве регионов Северо-Западного в ближайшее время температура будет ниже обычного уровня, но позднее тепло все-таки вернется, утешают метеорологи.
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