Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Хабаровске 80-летнюю женщину обвиняют в серии жестоких убийств

1.8.2019 10:36

Фото: v-moldove.ru



В числе жертв преступлений - восьмилетняя девочка, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в краевом СУ СКР.



Убийства были совершены на территории поселка Березовки.



Как стало известно, в убийстве трех человек, в том числе, восьмилетнего ребенка, обвиняется пожилая соседка погибших. По словам и.о. руководителя отдела по расследованию особо важных дел Илья Фирсов, расследование по данному уголовному делу завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу и вынесения приговора.



Пенсионерке инкриминируют не только убийство, но и надругательство над телами умерших, отметил Фирсов. Сведений о том, что могло послужить мотивом убийства, представитель СКР пока не предоставил.



Пожилая жительница Хабаровска стала фигуранткой уголовного дела после того, как был убит 52-летний мужчина. Погибший снимал у подозреваемой комнату. После того, как пенсионерка начала давать признательные показания, суд вынес решение об ее аресте.



Позднее у следователей появились основания полагать, что женщина причастна к убийству ребенка, жившего в том же подъезде, и 77-летней пенсионерки - она временно проживала в квартире обвиняемой.



Автор: Злата Богатова

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