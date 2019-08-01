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В Хабаровске 80-летнюю женщину обвиняют в серии жестоких убийств
1.8.2019 10:36
Фото: v-moldove.ru
В числе жертв преступлений - восьмилетняя девочка, сообщают российские СМИ со ссылкой на источники в краевом СУ СКР.
Убийства были совершены на территории поселка Березовки.
Как стало известно, в убийстве трех человек, в том числе, восьмилетнего ребенка, обвиняется пожилая соседка погибших. По словам и.о. руководителя отдела по расследованию особо важных дел Илья Фирсов, расследование по данному уголовному делу завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу и вынесения приговора.
Пенсионерке инкриминируют не только убийство, но и надругательство над телами умерших, отметил Фирсов. Сведений о том, что могло послужить мотивом убийства, представитель СКР пока не предоставил.
Пожилая жительница Хабаровска стала фигуранткой уголовного дела после того, как был убит 52-летний мужчина. Погибший снимал у подозреваемой комнату. После того, как пенсионерка начала давать признательные показания, суд вынес решение об ее аресте.
Позднее у следователей появились основания полагать, что женщина причастна к убийству ребенка, жившего в том же подъезде, и 77-летней пенсионерки - она временно проживала в квартире обвиняемой.
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