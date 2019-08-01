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СМИ сообщают о смерти сына бен Ладена
1.8.2019 01:15
Фото: pilguheit.ee
Как сообщает телевизионный канал NBC, в распоряжении спецслужб Соединенных Штатов имеются сведения о смерти Хамзы бен Ладена, отцом которого является основатель экстремистской группировки "Аль-Каида" (деятельность этой террористической организации в РФ официально запрещена) Усама бен Ладен.
Со ссылкой на трех представителей американской администрации уточняется, что сын и вероятный преемник главаря "Аль-Каиды" мертв - власти США получили соответствующую информацию от разведслужб. При этом чиновники, пожелавшие сохранить анонимность, не говорили о том, какую роль американская сторона могла сыграть в возможной смерти Хамзы бен Ладена.
Ранее руководство Соединенных Штатов объявило о награде за сведения о Хамзе бен Ладене, в отношении которого действуют санкции Вашингтона. Размер денежного вознаграждения, отмечалось, мог достигать миллиона долларов, если информация окажется полезной в установлении местоположения сына главаря "Аль-Каиды".
По данным Госдепа США, Хамза бен Ладен официально вступил в ряды экстремистской группировки в августе 2015 года. С тех пор он не раз публично выступал с призывами к атакам против столиц и крупных городов стран Запада, а также говорил о необходимости мстить американцам.
Минувшей весной начальник бюро дипломатической безопасности американского Госдепа Майкл Эванофф сообщал о том, что сын Усамы бен Ладена мог находиться в Иране либо скрываться в приграничных районах Афганистана и Пакистана.
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