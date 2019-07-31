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Путин провел телефонный разговор с Трампом


31.7.2019 23:50
Путин провел телефонный разговор с ТрампомФото: fednews.ru

Во время беседы с американским коллегой президент РФ Владимир Путин высказал ему благодарность - Дональд Трамп предложил помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири, передает ТАСС.

Как отметили в Кремле, разговор состоялся по инициативе руководства США.

Главы РФ и США провели телефонную беседу по инициативе американской стороны. Дональд Трамп предложил Владимиру Путину  помощь и содействие в мероприятиях по ликвидации лесных пожаров. Российский президент поблагодарил американского коллегу за внимательное отношение, а также предложение о помощи в борьбе со стихийным бедствием.

Российский президент также отметил, что в случае необходимости воспользуется предложением американского лидера. По словам Путина, на текущий момент в Сибири уже сформирована мощная авиагруппировка, которая тушит очаги возгорания. Вместе с тем, как докладывает МЧС, наблюдаются некоторые трудности в решении вопросов с дозаправкой и размещением самолетов, сообщил Путин.

Ранее в трех регионах Сибири из-за лесных пожаров ввели режим ЧС. Наиболее остро ситуация складывается на территории Бурятии, Иркутской области и Красноярского края, где общая площадь возгорания превысила 1,6 млн га.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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