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В трех регионах Сибири из-за лесных пожаров ввели режим ЧС
19:00
Фото: livejournal.com
Общая площадь возгорания, зафиксированного на территории Красноярского края и Иркутской области, на данный момент превысила 1,6 млн га, передают российские СМИ.
Не менее остро ситуация сейчас складывается и в некоторых районах Бурятии, информирует МЧС России.
По данным российского ведомства, лесные пожары, бушующие на сегодняшний день в целом ряде регионов Сибири, не представляют угрозы для населенных пунктов и объектов экономики. Однако учитывая масштабы бедствия - общая площадь возгорания на данный момент составляет более 1,6 млн га, министерство собирается направить в пострадавшие регионы дополнительные силы, которые помогут бороться с оннем.
Власти Бурятии, Иркутской области и Красноярского края в связи с продолжающимися лесными пожарами приняли решение о введении режима ЧС.
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