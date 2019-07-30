Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Татарстане предотвратили теракт

15:36

Фото: vagon.by



По данным ФСБ, сторонники запрещенного в России террористического "Исламского государства" (ИГ) намеревались подготовить инцидент на крупном объекте инфраструктуры.



Сотрудники ведомства задержали подозреваемых около железной дороги.



Как передает ТАСС, в Татарстане предотвратили теракт. Операция по обезвреживанию экстремистов проводилась совместно силами ФСБ и МВД. В результате силовикам удалось задержать двух человек, которые являются сторонниками международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ, в РФ деятельность официально запрещена).



Со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ уточняется, что теракт планировался на одном из объектов инфраструктуры республики. Как стало известно, оба задержанных имеют российские паспорта. По данным силовых структур, подозреваемые в прошлом могли заниматься вербовкой местного населения в состав террористических организаций, а также вести пропаганду эстремизма.



Судя по видеокадрам, которые были опубликованы ФСБ, злоумышленников задержали в лесу в момент, когда они шли к железной дороге. Подозреваемые имели при себе компоненты взрывного устройства. Кроме того, на руках у одного из предполагаемых террористов посредством экспресс-теста удалось выявить следы взрывчатых веществ.



Автор: Злата Богатова

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