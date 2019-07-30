Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Петербурге задержали подозреваемого в вооруженном нападении на брокерскую организацию

30.7.2019 21:44

Фото: vk.com



По данным регионального главка МВД, в результате инцидента пострадали два человека. С серьезными ранениями их доставили в больницу и готовят к операции.



Злоумышленник, атаковавший офис, был вооружен топором. Сведений о его личности пока нет.



Полиция Северной столицы задержала мужчину, который может быть причастен к вооруженному нападению на брокерскую организацию, передает агентство "Интерфакс". Подозреваемый был пойман по горячим следам в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Задержанного уже доставили в полицию, где с ним будут проводиться процессуальные действия.



Как отметил источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга, по факту инцидента проводится проверка, решение о возбуждении уголовного дела пока еще не принято.



Известно, что в офис одной из финансовых учреждений Северной столицы пришел мужчина, чтобы выразить недовольство качеством услуг, которые были ему предоставлены. В ходе разгоревшейся перепалки он напал с топором, который принес с собой, на сотрудников.



Двух пострадавших доставили в больницу, врачи готовят их к экстренной операции.



В ряде СМИ появились сообщения о том, что ЧП случилось в офисе компании, которая находится в бизнес-центре "Лидер" на площади Конституции. Фирма специализируется на предоставлении брокерских и кредитных услуг.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 110

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 15:36 В Татарстане предотвратили теракт

В Татарстане предотвратили теракт 30.7.2019 22:48 Задержан подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве

Задержан подозреваемый в убийстве девушки-блогера в Москве 30.7.2019 16:14 В екатеринбургском гарнизоне погиб солдат-срочник

В екатеринбургском гарнизоне погиб солдат-срочник 30.7.2019 14:04 В Омске пару, отдыхавшую на берегу Иртыша, придавил их собственный автомобиль

В Омске пару, отдыхавшую на берегу Иртыша, придавил их собственный автомобиль 30.7.2019 13:27 Названо имя стрелявшего на фестивале Чеснока в Калифорнии