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В Петербурге задержали подозреваемого в вооруженном нападении на брокерскую организацию
30.7.2019 21:44
Фото: vk.com
По данным регионального главка МВД, в результате инцидента пострадали два человека. С серьезными ранениями их доставили в больницу и готовят к операции.
Злоумышленник, атаковавший офис, был вооружен топором. Сведений о его личности пока нет.
Полиция Северной столицы задержала мужчину, который может быть причастен к вооруженному нападению на брокерскую организацию, передает агентство "Интерфакс". Подозреваемый был пойман по горячим следам в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий. Задержанного уже доставили в полицию, где с ним будут проводиться процессуальные действия.
Как отметил источник в правоохранительных органах Санкт-Петербурга, по факту инцидента проводится проверка, решение о возбуждении уголовного дела пока еще не принято.
Известно, что в офис одной из финансовых учреждений Северной столицы пришел мужчина, чтобы выразить недовольство качеством услуг, которые были ему предоставлены. В ходе разгоревшейся перепалки он напал с топором, который принес с собой, на сотрудников.
Двух пострадавших доставили в больницу, врачи готовят их к экстренной операции.
В ряде СМИ появились сообщения о том, что ЧП случилось в офисе компании, которая находится в бизнес-центре "Лидер" на площади Конституции. Фирма специализируется на предоставлении брокерских и кредитных услуг.
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