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На территории сочинского «Дендрария» откроют парк динозавров
30.7.2019 19:18
Фото: livejournal.com
Проект будет реализован на площади 1 га, передает агентство "Интерфакс-Юг".
Как рассказали в пресс-службе Сочинского национального парка, речь идет об уникальной экспозиции, и подготовка к ней уже идет полным ходом.
В рамках масштабного эколого-просветительского проекте, который собираются осуществить на территории парка "Дендрарий", редчайшие коллекции реликтовых растений объединят с динозаврами. Деятельность началась по соответствующему поручению Минприроды РФ, пояснил и.о. директора нацпарка Павла Хоценко.
На данном этапе подготовки определяются границы будущей экспозиции, а также ее содержание. По словам Хоценко, при дальнейшей работе будут тщательно соблюдаться все меры, направленные на сохранение ценнейшей дендрологической коллекции "зелёного сердца курорта".
Вместе с тем, среди ряда работников Дендрария идею встретили неоднозначно. Так, ведущий научный сотрудник нацпарка Галина Солтани заявила о том, что уже не сохранилось "понимания специфики дендропарка". Решение руководства отдать целый гектар территории под создание парка динозавров она прокомментировала на своей странице в соцсети.
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